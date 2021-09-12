Байден признался, что попытки США объединить Афганистан были ошибочными

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает ошибочными предпринимавшиеся со стороны США попытки объединить Афганистан под властью одного правительства после того, как Вашингтон выполнил основную цель своего вторжения в эту страну, ликвидировав лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усаму бен Ладена.
"Если бы вы только кому-нибудь сказали (когда США начинали свою операцию в Афганистане), что мы будем тратить по 300 млн долларов США в день в течение 20 лет, чтобы пытаться объединить страну уже после того, как мы ликвидировали бен Ладена, уже после того, как "Аль-Каида" была уничтожена", - сказал он. "Может ли "Аль-Каида" вернуться? Да. Но знаете - она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть "Аль-Каида", и оставлять там свои войска? Да ладно вам", - добавил Байден. Запись общения Байдена с журналистами опубликовал на своем сайте телеканал C-SPAN.
По словам главы государства, большинство американцев все равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана, несмотря на то, как это было сделано. "70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег", - сказал Байден. "Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 (военно-транспортный самолет C-130 Super Hercules) - и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси", - заявил он.