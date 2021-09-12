О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден признался, что попытки США объединить Афганистан были ошибочными

Байден признался, что попытки США объединить Афганистан были ошибочными Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает ошибочными предпринимавшиеся со стороны США попытки объединить Афганистан под властью одного правительства после того, как Вашингтон выполнил основную цель своего вторжения в эту страну, ликвидировав лидера
Другие страны
12 сентября 2021 г. 02:30
Байден признался, что попытки США объединить Афганистан были ошибочными
Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает ошибочными предпринимавшиеся со стороны США попытки объединить Афганистан под властью одного правительства после того, как Вашингтон выполнил основную цель своего вторжения в эту страну, ликвидировав лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усаму бен Ладена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер заявил в субботу, общаясь с журналистами в городе Шанксвилл (штат Пенсильвания), куда он прибыл, чтобы посетить мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года.

"Если бы вы только кому-нибудь сказали (когда США начинали свою операцию в Афганистане), что мы будем тратить по 300 млн долларов США в день в течение 20 лет, чтобы пытаться объединить страну уже после того, как мы ликвидировали бен Ладена, уже после того, как "Аль-Каида" была уничтожена", - сказал он. "Может ли "Аль-Каида" вернуться? Да. Но знаете - она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть "Аль-Каида", и оставлять там свои войска? Да ладно вам", - добавил Байден. Запись общения Байдена с журналистами опубликовал на своем сайте телеканал C-SPAN.

По словам главы государства, большинство американцев все равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана, несмотря на то, как это было сделано. "70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег", - сказал Байден. "Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 (военно-транспортный самолет C-130 Super Hercules) - и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси", - заявил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ-ın Əfqanıstanı birləşdirmək cəhdlərinin səhv olduğunu söyləyib

Экслюзивные новости

Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi