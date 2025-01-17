Байден признался, что боялся покушения во время визита в Киев в 2023 году

Байден признался, что боялся покушения во время визита в Киев в 2023 году

Президент США Джо Байден опасался покушения во время своего необъявленного визита в Киев в 2023 году.

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Президент США Джо Байден опасался покушения во время своего необъявленного визита в Киев в 2023 году. Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC. Байден поделился подробностями своего визита в Украину в разгар конфликта, отвечая на вопрос журналиста о том, как он принял решение поехать в зону боевых действий, которая "не контролируется силами США". "Я беспокоился, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это", - заявил он. Подпишитесь на наш Telegram канал