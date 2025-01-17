Байден признался, что боялся покушения во время визита в Киев в 2023 году

Президент США Джо Байден опасался покушения во время своего необъявленного визита в Киев в 2023 году.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC.
Байден поделился подробностями своего визита в Украину в разгар конфликта, отвечая на вопрос журналиста о том, как он принял решение поехать в зону боевых действий, которая "не контролируется силами США".
"Я беспокоился, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с русскими, могут попробовать сделать это", - заявил он.