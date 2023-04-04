Байден приветствует вступление Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден приветствует членство Финляндии в НАТО и ожидает скорейшего вступления в альянс Швеции.

Президент США Джо Байден приветствует членство Финляндии в НАТО и ожидает скорейшего вступления в альянс Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Белого Дома.

"Сегодня я с гордостью приветствую Финляндию в качестве 31-го союзника НАТО", - сказал он.

Президент напомнил, что в мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление.

"Менее чем через год мы принимаем Финляндию в члены НАТО, это самый быстрый ратификационный процесс в современной истории", - добавил Д.Байден.