Байден приветствует соглашение об отводе вооружения в Донбассе

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джо Байден поприветствовал соглашение об отводе в Донбассе вооружения калибром менее 100 миллиметров, которое было парафировано во вторник в Минске, сообщается на сайте украинского президента Петра Порошенко.

Представитель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что документ был подписан всеми сторонами за исключением глав ДНР и ЛНР. Главы самопровозглашенных республик планируют подписать документ в среду, отмечает Report со ссылкой на РИА «Новости».

ча Порошенко с Байденом, собеседники скоординировали позиции накануне встречи в "нормандской формате", которая состоится в Париже 2 октября.

"Вице-президент США подчеркнул, что вопрос безопасности Украины не связан никак с ситуацией вокруг Сирии. Джозеф Байден приветствовал подписание 29 сентября в Минске Соглашения об отводе вооружение калибром менее 100 миллиметров", — говорится на сайте Порошенко.