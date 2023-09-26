Байден присоединится к пикету работников автопрома

Сегодня, согласно публикации рабочего графика президента США Джо Байдена, он отправится в штат Мичиган.

Сегодня, согласно публикации рабочего графика президента США Джо Байдена, он отправится в штат Мичиган.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в полдень по местному времени (20:00 - бакинское время) он планирует присоединиться к забастовке работников автомобильных предприятий.

Глава государства намерен поддержать мужчин и женщин, присоединившись к пикету работников, "борющихся за справедливую долю благ, которые они сами помогли создать".

Мероприятие продлится не более двух часов, после чего у главы государства запланирован вылет в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Байден отправляется в Мичиган на день раньше, чем ожидается выступление его главного политического конкурента, республиканца Дональда Трампа, который также является кандидатом на президентский пост на выборах 2024 года.