Байден присоединится к пикету работников автопрома

Сегодня, согласно публикации рабочего графика президента США Джо Байдена, он отправится в штат Мичиган.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в полдень по местному времени (20:00 - бакинское время) он планирует присоединиться к забастовке работников автомобильных предприятий.
Глава государства намерен поддержать мужчин и женщин, присоединившись к пикету работников, "борющихся за справедливую долю благ, которые они сами помогли создать".
Мероприятие продлится не более двух часов, после чего у главы государства запланирован вылет в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Байден отправляется в Мичиган на день раньше, чем ожидается выступление его главного политического конкурента, республиканца Дональда Трампа, который также является кандидатом на президентский пост на выборах 2024 года.