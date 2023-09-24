Байден: Приостановка работы правительства затронет всех американцев

Президент США Джо Байден считает, что приостановка работы правительства Соединенных Штатов затронет всех американцев.

Президент США Джо Байден считает, что приостановка работы правительства Соединенных Штатов затронет всех американцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в возможном шатдауне Байден обвинил группу республиканцев в конгрессе США, которые выставили свои условия для принятия программы финансирования правительства несмотря на договоренность между Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Они согласовали уровень государственных расходов, которые также позволят сократить дефицит бюджета на $1 трлн в течение ближайших десяти лет.

"Приостановка работы правительства повлияет на все, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая онкологическими исследованиями и детскими образовательными программами. Утверждение финансирования правительства - одна из основных обязанностей конгресса. Пришло время республиканцам делать работу, для которой их и выбрали в Америке", - заявил Байден.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Соединенным Штатам пока не грозит шатдаун.

Шатдаун - частичная приостановка работы правительства США с роспуском госслужащих - вновь угрожает США. Подобные паузы в его работе происходят с 1980 года, в XXI веке случались в 2013, 2018 и 2018-2019 годах из-за невозможности согласовать и принять бюджет на новый финансовый год (он начинается 1 октября).