Байден примет в Белом доме президента Израиля

Американский президент Джо Байден проведет 28 июня встречу в Белом доме с израильским коллегой Реувеном Ривлином.

Американский президент Джо Байден проведет 28 июня встречу в Белом доме с израильским коллегой Реувеном Ривлином.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Джен Псаки.

"Визит президента Ривлина подчеркнет прочное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем, а также глубокие связи между нашими правительствами и нашими народами", - отметила Псаки.

По ее словам, два президента обсудят "многочисленные проблемы и возможности, с которыми сталкивается регион". Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президентский срок Ривлина подходит к концу и "этот визит станет данью уважения той самоотверженности, которую он проявил в укреплении дружбы между двумя странами на протяжении многих лет".