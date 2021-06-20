О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден примет в Белом доме президента Израиля

Байден примет в Белом доме президента Израиля Американский президент Джо Байден проведет 28 июня встречу в Белом доме с израильским коллегой Реувеном Ривлином.
Другие страны
20 июня 2021 г. 04:27
Байден примет в Белом доме президента Израиля
Джо Байден

Американский президент Джо Байден проведет 28 июня встречу в Белом доме с израильским коллегой Реувеном Ривлином.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Джен Псаки.

"Визит президента Ривлина подчеркнет прочное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем, а также глубокие связи между нашими правительствами и нашими народами", - отметила Псаки.

По ее словам, два президента обсудят "многочисленные проблемы и возможности, с которыми сталкивается регион". Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что президентский срок Ривлина подходит к концу и "этот визит станет данью уважения той самоотверженности, которую он проявил в укреплении дружбы между двумя странами на протяжении многих лет".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bayden Vaşinqtonda İsrail prezidenti ilə görüşəcək

Самое важное

МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
20 июня 2021 г. 04:08
Чавушоглу: Пусть Армения учится на своих ошибках и ценит возможность мира
Чавушоглу: Пусть Армения учится на своих ошибках и ценит возможность мира
20 июня 2021 г. 03:04
Байрамов: Декларация - основа для углубления сотрудничества по многим направлениям
Байрамов: Декларация - основа для углубления сотрудничества по многим направлениям
19 июня 2021 г. 15:27
СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
СГБ задержала воевавшего в Сирии азербайджанца
18 июня 2021 г. 12:22
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
18 июня 2021 г. 11:05
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
17 июня 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi