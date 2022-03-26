О нас
Аудио новости

Байден примет участие в заседании министров обороны и иностранных дел Украины и США

Байден примет участие в заседании министров обороны и иностранных дел Украины и США Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу в Варшаве намерен принять участие во встрече министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена с их украинскими коллегами Алексеем Резниковым и Дмитрием Кулебой соответственно.
Другие страны
26 марта 2022 г. 14:37
Байден примет участие в заседании министров обороны и иностранных дел Украины и США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу в Варшаве намерен принять участие во встрече министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена с их украинскими коллегами Алексеем Резниковым и Дмитрием Кулебой соответственно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на распространенное в субботу заявление Белого дома.

"Этим утром президент Байден примет участие во встрече [государственного] секретаря Блинкена и министра [обороны] Остина и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Украины Алексея Резникова", - говорится в сообщении.

В пятницу президент США прибыл в Польшу с двухдневным визитом. В тот же день он провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
26 марта 2022 г. 04:12
Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам
Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам
26 марта 2022 г. 03:15
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
На заседании Совета МИД ОИС приняты 4 резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана
23 марта 2022 г. 20:03
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
Washington Post написал о профессионализме азербайджанской армии во Второй Карабахской войне
23 марта 2022 г. 14:41
В Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
ФотоВ Билясуваре чемпион Азербайджана скончался во время тренировки в зале
23 марта 2022 г. 08:38
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
Хиллари Клинтон заразилась коронавирусом
23 марта 2022 г. 03:26
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты с Путиным и Зеленским
22 марта 2022 г. 20:49
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту США
22 марта 2022 г. 10:07
Озеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
ФотоОзеро в Суговушан становится спортивным и туристическим центром
21 марта 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi