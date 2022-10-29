Байден примет участие в саммите G20 на Бали, посетит Египет и Камбоджу

Президент США Джо Байден в ноябре посетит Египет, Камбоджу и Индонезию, он примет участие в саммите Группы двадцати (G20) на Бали.

Президент США Джо Байден в ноябре посетит Египет, Камбоджу и Индонезию, он примет участие в саммите Группы двадцати (G20) на Бали.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Из документа следует, что 11 ноября Байден будет участвовать в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе. Американский лидер 12-13 ноября будет находиться в Пномпене, где состоится саммит США - АСЕАН. 13-16 ноября Байден посетит остров Бали. Он примет участие в саммите "двадцатки". Американский лидер на данном форуме в Индонезии "будет работать с партнерами по G20 над решением ключевых проблем", в том числе в сфере энергетической и продовольственной безопасности.