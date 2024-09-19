Байден примет президента ОАЭ в Вашингтоне 23 сентября

Президент США Джо Байден 23 сентября проведет в Вашингтоне встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудит двусторонние отношения и кризис в секторе Газа.

Президент США Джо Байден 23 сентября проведет в Вашингтоне встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудит двусторонние отношения и кризис в секторе Газа.

Как передает Report, об этом на регулярном брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В понедельник, 23 сентября, президент Байден примет президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна", - сказал он, отметив, что это будет первый визит лидера арабской страны в Вашингтон. Чиновник добавил, что вице-президент США Камала Харрис проведет отдельную встречу с лидером ОАЭ.

Кирби отметил, что стороны обсудят "ряд двусторонних и региональных вопросов", в том числе углубление сотрудничества в области передовых технологий, энергетики, космоса и инвестиций в критически важную инфраструктуру.

"Что касается региональных вопросов, президент Байден, вице-президент Харрис и президент Мухаммед бен Заид обсудят, очевидно, кризис в Газе", - добавил чиновник. Он подчеркнул, что Абу-Даби играет крайне важную роль в урегулировании гуманитарного кризиса в анклаве.