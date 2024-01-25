Байден примет премьер-министра Японии в Вашингтоне 10 апреля

Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне премьер-министра Японии Фумио Кисиду 10 апреля в ходе государственного визита главы японского правительства в Соединенные Штаты.

Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне премьер-министра Японии Фумио Кисиду 10 апреля в ходе государственного визита главы японского правительства в Соединенные Штаты.

Как передает Report , об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов на борту президентского самолета, направляющегося в штат Висконсин.

"Сегодня я с радостью объявляю, что президент Байден и первая леди примут премьер-министра Японии Кисиду с женой в рамках их государственного визита 10 апреля", - сказал Кирби. По его словам, встреча лидеров подчеркнет "важность союза с Японией и двусторонних отношений, а также всей совместной работы для улучшения и укрепления не только двустороннего сотрудничества", но и сотрудничества с другими партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону.

"Я думаю, что можно ожидать активного обсуждения того, как мы углубляем сотрудничество с Японией, улучшаем потенциал нашего альянса по всем направлениям, а также как мы работаем вместе над рядом вызовов и угроз в Индо-Тихоокеанском регионе. Это также включает развитие трехстороннего сотрудничества с Южной Кореей, так что будет много тем для обсуждения", - уточнил чиновник возможные темы будущего разговора Байдена и Кисиды.

Напомним, что предыдущий визит японского премьера в США состоялся в январе 2023 года.