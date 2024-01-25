О нас

Байден примет премьер-министра Японии в Вашингтоне 10 апреля

Байден примет премьер-министра Японии в Вашингтоне 10 апреля Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне премьер-министра Японии Фумио Кисиду 10 апреля в ходе государственного визита главы японского правительства в Соединенные Штаты.
Другие страны
25 января 2024 г. 22:46
Байден примет премьер-министра Японии в Вашингтоне 10 апреля

Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне премьер-министра Японии Фумио Кисиду 10 апреля в ходе государственного визита главы японского правительства в Соединенные Штаты.

Как передает Report, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов на борту президентского самолета, направляющегося в штат Висконсин.

"Сегодня я с радостью объявляю, что президент Байден и первая леди примут премьер-министра Японии Кисиду с женой в рамках их государственного визита 10 апреля", - сказал Кирби. По его словам, встреча лидеров подчеркнет "важность союза с Японией и двусторонних отношений, а также всей совместной работы для улучшения и укрепления не только двустороннего сотрудничества", но и сотрудничества с другими партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону.

"Я думаю, что можно ожидать активного обсуждения того, как мы углубляем сотрудничество с Японией, улучшаем потенциал нашего альянса по всем направлениям, а также как мы работаем вместе над рядом вызовов и угроз в Индо-Тихоокеанском регионе. Это также включает развитие трехстороннего сотрудничества с Южной Кореей, так что будет много тем для обсуждения", - уточнил чиновник возможные темы будущего разговора Байдена и Кисиды.

Напомним, что предыдущий визит японского премьера в США состоялся в январе 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Британия утроила помощь жителям сектора Газа
Британия утроила помощь жителям сектора Газа
25 января 2024 г. 22:05
Лидер хуситов назвал контрпродуктивными удары США и Великобритании по Йемену
Лидер хуситов назвал контрпродуктивными удары США и Великобритании по Йемену
25 января 2024 г. 21:02
Румыния не примет участия в Евровидении-2024
Румыния не примет участия в "Евровидении-2024"
25 января 2024 г. 20:50
США ужесточат санкции против России
США ужесточат санкции против России
25 января 2024 г. 20:39
WSJ: США предупреждали Иран о готовящемся теракте в Кермане
WSJ: США предупреждали Иран о готовящемся теракте в Кермане
25 января 2024 г. 20:32
Украина заявила о готовности продолжать обмены пленными с Россией
Украина заявила о готовности продолжать обмены пленными с Россией
25 января 2024 г. 20:24
Остин: США планируют эволюцию коалиционного присутствия в Ираке
Остин: США планируют эволюцию коалиционного присутствия в Ираке
25 января 2024 г. 20:08
Германия впервые после холодной войны разрабатывает план обороны страны
Германия впервые после холодной войны разрабатывает план обороны страны
25 января 2024 г. 20:01
Дания выделит Молдове 590 тыс. долларов на реформы
Дания выделит Молдове 590 тыс. долларов на реформы
25 января 2024 г. 19:47
Великобритания ввела санкции против лидеров йеменских хуситов
Великобритания ввела санкции против лидеров йеменских хуситов
25 января 2024 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi