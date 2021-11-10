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Байден примет лидеров Канады и Мексики в Белом доме

Байден примет лидеров Канады и Мексики в Белом доме Президент США Джо Байден впервые с 2016 года проведет Саммит лидеров государств Северной Америки и примет в Белом доме премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Другие страны
10 ноября 2021 г. 21:22
Байден примет лидеров Канады и Мексики в Белом доме

Президент США Джо Байден впервые с 2016 года проведет Саммит лидеров государств Северной Америки и примет в Белом доме премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

"18 ноября президент Байден примет премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в Белом доме", - говорится в распространенном заявлении.

"В ходе саммита США, Мексика и Канада подтвердят свои прочные связи и интеграцию, выработав также новый путь для сотрудничества с целью положить конец пандемии коронавируса и укрепить безопасность в сфере здравоохранения, конкурентоспособность и равномерный рост, в том числе с учетом изменения климата, а также выработав региональное видение (решения проблем) миграции", - подчеркивается в документе.

Напомним, что в последний раз лидеры этих североамериканских стран проводили личную встречу в 2016 году в Оттаве.

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