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Байден примет лидеров Австралии, Индии, Японии

Байден примет лидеров Австралии, Индии, Японии Президент США Джо Байден 24 сентября, как ожидается, примет в Вашингтоне премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьера Индии Нарендру Моди и премьера Японии Ёсихиде Сугу.
Другие страны
14 сентября 2021 г. 05:24
Байден примет лидеров Австралии, Индии, Японии
Джо Байден

Президент США Джо Байден 24 сентября, как ожидается, примет в Вашингтоне премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, премьера Индии Нарендру Моди и премьера Японии Ёсихиде Сугу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Лидеры "четверки" стран будут сосредоточены на углублении наших связей и продвижении практического сотрудничества в таких областях, как борьба с COVID-19, решение проблемы климатического кризиса, партнерство в области новых технологий и киберпространства, а также продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - отмечается в заявлении пресс-секретаря президента Дженнифер Псаки.

Напомним, что первый подобный саммит проводился в марте этого года в виртуальном формате, нынешняя встреча станет первой очной.

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