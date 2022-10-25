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Байден: Применение ядерного оружия в Украине стало бы серьезной ошибкой

Байден: Применение ядерного оружия в Украине стало бы серьезной ошибкой Соединенные Штаты не утверждают, что Россия способна провести на Украине "операцию под ложным флагом" с применением расщепляющихся веществ, однако потенциально возможное, по мнению Вашингтона, применение Москвой в ходе специальной военной операции тактиче
Другие страны
25 октября 2022 г. 23:28
Байден: Применение ядерного оружия в Украине стало бы серьезной ошибкой

Соединенные Штаты не утверждают, что Россия способна провести в Украине "операцию" под ложным флагом с применением расщепляющихся веществ, однако потенциально возможное, по мнению Вашингтона, применение Москвой тактического ядерного оружия стало бы серьезной ошибкой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

"Позвольте мне лишь сказать, что Россия сделала бы невероятно серьезную ошибку, если бы применила тактический ядерный боезаряд в Украине. Я вам еще не гарантирую, что речь идет об операции под ложным флагом. Этого не знаю. Тем не менее это была бы серьезная ошибка", - отметил американский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Ukraynada nüvə silahından istifadə ciddi səhv olardı”

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