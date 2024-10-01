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Байден приказал военным США сбивать запущенные Ираном для удара по Израилю ракеты

Байден приказал военным США сбивать запущенные Ираном для удара по Израилю ракеты Байден приказал военным США сбивать ракеты, запущенные Ираном для удара по Израилю.
Другие страны
1 октября 2024 г. 21:31
Байден приказал военным США сбивать запущенные Ираном для удара по Израилю ракеты

Президент США Джо Байден приказал военным США сбивать ракеты, запущенные Ираном для удара по Израилю.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден и вице-президент [США Камала] Харрис следят за иранской атакой в отношении Израиля, находясь в Ситуационной комнате Белого дома, и регулярно получают последние данные от помощников в сфере национальной безопасности. Президент Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, которые нацелены на Израиль", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что около 500 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана.

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Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ ordusuna İranın İsrailə atdığı raketləri vurmağı əmr edib

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