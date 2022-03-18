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Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России

Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпинь провели переговоры в режиме видеоконференции, разговор длился почти два часа.
Другие страны
18 марта 2022 г. 23:10
Байден пригрозил Си Цзиньпину последствиями за поддержку России

Президент США Джозеф Байден и председатель КНР Си Цзиньпинь провели переговоры в режиме видеоконференции, разговор длился почти два часа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Основным фокусом разговора стало неспровоцированное вторжение России в Украину. Президент Байден изложил видение США, наших союзников и партнеров по данному кризису", - следует из обнародованного по итогам беседы двух лидеров заявления Белого дома.

В ходе разговора, Байден заявил Си Цзиньпину о последствиях, которые ожидают Китай в том случае, если тот решит оказать материальную поддержку России на фоне проходящей в Украине спецоперации. Кроме того, лидеры согласились с важностью поддерживать открытыми линии связи для регулирования конкуренции между двумя странами.

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