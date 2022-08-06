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Байден пригласил президента Филиппин посетить США

Байден пригласил президента Филиппин посетить США Президент США Джо Байден пригласил главу Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего посетить Соединенные Штаты с визитом, даты поездки пока прорабатываются.
Другие страны
6 августа 2022 г. 10:58
Байден пригласил президента Филиппин посетить США

Президент США Джо Байден пригласил главу Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего посетить Соединенные Штаты с визитом, даты поездки пока прорабатываются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном филиппинский министр иностранных дел Энрике Манало.

"Президент Байден пригласил президента Маркоса посетить США. То, когда визит состоится в действительности, будет зависеть от графиков обоих президентов. Если мы придем к общей дате, мы сможем добиться проведения этого визита", - сказал министр. Трансляцию проходившей на Филиппинах пресс-конференции вело местное издание Rappler.

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