Байден пригласил президента Филиппин посетить США

Президент США Джо Байден пригласил главу Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего посетить Соединенные Штаты с визитом, даты поездки пока прорабатываются.

Президент США Джо Байден пригласил главу Филиппин Фердинанда Маркоса - младшего посетить Соединенные Штаты с визитом, даты поездки пока прорабатываются.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу заявил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном филиппинский министр иностранных дел Энрике Манало.

"Президент Байден пригласил президента Маркоса посетить США. То, когда визит состоится в действительности, будет зависеть от графиков обоих президентов. Если мы придем к общей дате, мы сможем добиться проведения этого визита", - сказал министр. Трансляцию проходившей на Филиппинах пресс-конференции вело местное издание Rappler.