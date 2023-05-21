Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи на трехстороннюю встречу в США

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Республики Корея и Японии Юн Сок Ёля и Фумио Кисиду на очередную трехстороннюю встречу в Вашингтон.

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Республики Корея и Японии Юн Сок Ёля и Фумио Кисиду на очередную трехстороннюю встречу в Вашингтон.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Агентство уточняет, что американский лидер пригласил в Вашингтон Юн Сок Ёля и Фумио Кисиду во время трехсторонней встречи на полях саммита Группы семи в Хиросиме. Как ожидается, на нынешних переговорах лидеры обсудят ядерную проблему Корейского полуострова и сотрудничество в цепочках поставок, пишет агентство Yonhap. Прошлый трехсторонний саммит состоялся шесть месяцев назад в Камбодже.

Япония в 2023 году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия.