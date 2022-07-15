Байден прибыл в Вифлеем для встречи с Аббасом

Президент США Джо Байден прибыл в пятницу в Вифлеем для встречи с палестинским руководителем Махмудом Аббасом.

Президент США Джо Байден прибыл в пятницу в Вифлеем для встречи с палестинским руководителем Махмудом Аббасом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Безопасность визита Байдена на Западный берег обеспечивают 1 500 палестинских силовиков. Накануне в Вифлееме появились баннеры с осуждением действий Израиля на палестинских территориях. Один из них, обращенный к главе Белого дома, гласит: "Мистер президент, это - апартеид".

В эти минуты в резиденции палестинского лидера началась официальная церемония встречи. Освещающим переговоры журналистам запретили задавать какие-либо вопросы по итогам переговоров.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, многие журналисты одеты в черные футболки с портретом убитой 11 мая израильским снайпером корреспондентки катарского спутникового телеканала Ширин Абу Акле, чтобы привлечь внимание американского президента к расследованию обстоятельств ее гибели, а также всех тех палестинцев, за гибель которых от рук израильских военнослужащих так никто и не был привлечен к ответственности.