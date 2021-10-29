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Байден прибыл в Рим для участия в саммите G20

Байден прибыл в Рим для участия в саммите G20 Самолет президента США Джо Байдена, отправившегося в Италию для участия во встрече лидеров стран Группы двадцати (G20), в ночь на пятницу приземлился в римском аэропорту Фьюмичино.
Другие страны
29 октября 2021 г. 07:45
Байден прибыл в Рим для участия в саммите G20

Самолет президента США Джо Байдена, отправившегося в Италию для участия во встрече лидеров стран Группы двадцати (G20), в ночь на пятницу приземлился в римском аэропорту Фьюмичино.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Борт номер один приземлился в 2:24 по местному времени (4:24, бакинское время), а в 2:36 (4:36) президент вместе с первой леди Джилл Байден спустились к встречавшим их в аэропорту итальянским и американским официальным лицам. Затем они сели в кортеж и покинули территорию аэропорта.

Первой остановкой в рамках поездки Байдена в Европу станет Ватикан. В пятницу Папа Римский Франциск примет американского лидера на аудиенции.

Одной из ключевых встреч Байдена в Риме станут переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые также пройдут в пятницу. Кроме того, глава Белого дома проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.

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