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Байден прибыл в Лондон на похороны Елизаветы II

Байден прибыл в Лондон на похороны Елизаветы II Президент США Джо Байден прибыл в столицу Великобритании, где должен принять участие в похоронах королевы Елизаветы II.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 09:29
Байден прибыл в Лондон на похороны Елизаветы II

Президент США Джо Байден прибыл в столицу Великобритании, где должен принять участие в похоронах королевы Елизаветы II.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBS News, в лондонском аэропорту Станстед политика встретила американский посол Джейн Хартли.

Отмечается, что в ходе своего визита в Лондон Байден подпишет официальную книгу соболезнований по случаю смерти Елизаветы II и примет участие в воскресном приеме в Букингемском дворце, устроенном королем Карлом III. Кроме того, президент США вместе с первой леди Джилл Байден примет участие в похоронах королевы в Вестминстерском аббатстве.

В то же время в соцсетях активно распространяется видео большого кортежа Байдена на улицах Лондона. При этом власти Великобритании ранее просили всех международных гостей минимизировать дорожный трафик и воспользоваться предложенным транспортом.

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Версия на английском языке President Biden arrives in London for funeral of Queen Elizabeth II
Версия на азербайджанском языке Bayden II Elizabetin dəfn mərasimi üçün Londona gedib

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