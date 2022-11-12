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Байден прибыл в Камбоджу для участия в саммитах АСЕАН

Байден прибыл в Камбоджу для участия в саммитах АСЕАН Президент США Джо Байден прибыл в субботу в Пномпень для участия в саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Другие страны
12 ноября 2022 г. 07:51
Байден прибыл в Камбоджу для участия в саммитах АСЕАН

Президент США Джо Байден прибыл в субботу в Пномпень для участия в саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство информации Камбоджи.

По его данным, президент США прибыл в Камбоджу в 08:10 по местному времени (05:10, бакинское время) для участия в 40-м и 41-м саммитах АСЕАН и связанных с ними мероприятиях.

Байден также примет участие в саммите США - АСЕАН и в Восточноазиатском саммите. Ожидается, что 13 ноября он проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем. Байден также проведет трехстороннюю встречу с премьером Японии и президентом Южной Кореи с целью продолжить укреплять сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Версия на азербайджанском языке Bayden ASEAN-ın sammitlərində iştirak üçün Kambocaya gedib

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