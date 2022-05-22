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Байден прибыл с официальным визитом в Японию

Байден прибыл с официальным визитом в Японию Президент США Джо Байден в воскресенье прибыл с официальным визитом в Японию.
Другие страны
22 мая 2022 г. 13:18
Байден прибыл с официальным визитом в Японию

Президент США Джо Байден в воскресенье прибыл с официальным визитом в Японию.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, самолет американского лидера приземлился на военной базе Йокота в префектуре Токио. На базе Байдена встретили министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и американский посол в Токио Рам Эмануэль.

После этого Байден пересел на военный вертолет, который должен доставить его в отель в японской столице.

23 мая президент США встретится с императором Японии Нарухито и проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой. Во вторник в Токио состоится саммит лидеров Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония).

Перед тем как прибыть в Японию, Байден посетил Южную Корею, где встретился с новым президентом страны Юн Сок Ёлем.

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