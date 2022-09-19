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Байден прибыл на похороны Елизаветы II c опозданием

Байден прибыл на похороны Елизаветы II c опозданием Президент США Джо Байден в понедельник прибыл на похороны королевы Елизаветы II позже отведенного срока.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 22:30
Байден прибыл на похороны Елизаветы II c опозданием

Президент США Джо Байден в понедельник прибыл на похороны королевы Елизаветы II позже отведенного срока.

Как передает Report, газета The Guardian обращает внимание на то, что американский лидер и его супруга Джилл заняли свои места в Вестминстерском аббатстве в 10:05 по местному времени (13:05, бакинское время), хотя, согласно программе мероприятия, приглашенные первые лица должны были сделать это с 09:35 до 09:55 (12:55).

Панихида по Елизавете II началась только в 11:00 (14:00), но всем гостям было необходимо загодя занять свои места, чтобы не нарушить ход сложной церемонии. Из-за этого Байдену, прибывшему позже заявленного времени, пришлось долго стоять на входе в здание церкви, обмениваясь улыбками с окружающими, пока через центральный неф медленно следовала процессия приглашенных кавалеров высшей военной награды королевства - креста Виктории, и креста Георга - ее гражданского аналога, присваемого за выдающееся мужество и героизм. Шествие замыкал сидящий на инвалидной коляске 89-летний австралиец Кит Пейн, отличившийся во время Вьетнамской войны, когда, будучи тяжело ранен, спас несколько десятков членов своего отряда, попавших в засаду. Президентская чета проследовала к своим местам вслед за ним.

Как отмечает издание, президентскому кортежу не удалось избежать пробок, так как Байден следовал по улицам Лондона на личном бронированном лимузине, тогда как большинство других лидеров вместе доставили к церкви на автобусах. Исключения были сделаны лишь для Байдена, президента Франции Эмманюэля Макрона и японского императора Нарухито из соображений безопасности. Хотя лидеры, последовавшие рекомендации британских властей и воспользовавшиеся автобусами, прибыли в аббатство раньше других, они столкнулись с неудобствами после службы. Как указывает The Daily Telegraph, высокопоставленные гости, включая короля бельгийцев Филиппа, королеву Дании Маргрете II и испанского монарха Филиппа VI, после завершения службы были вынуждены ждать подачи транспорта около 20 минут.

Британские СМИ также обращают внимание на то, что Байден занимал необычное для его статуса место в 14-м ряду скамей за президентом Польши Анджеем Дудой и перед главой чешского правительства Петром Фиалой. Некоторые обозреватели предполагают, что это могло быть связано с поздним временем прибытия президента США, однако другие указывают на строгие протокольные правила, согласно которым передние скамьи были зарезервированы за прибывшими на похороны монархами других стран и главами правительств государств - членов Содружества наций.

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