Байден прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден завершил один из масштабнейших проектов своего предшественника: прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.

Президент США Джо Байден завершил один из масштабнейших проектов своего предшественника: прекратил финансирование строительства стены на границе с Мексикой и отменил действующий там с 2019 года режим чрезвычайной ситуации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом в четверг.

Режим чрезвычайной ситуации был введен тогдашним президентом Дональдом Трампом в феврале 2019 года. Фактически режим чрезвычайной ситуации означает выделение дополнительных средств и упрощенную схему выделения федерального финансирования в регион.

"Я пришел к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", - говорится в письме, направленном президентом спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.