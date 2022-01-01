Байден предупредил Путина о серьезных санкциях

Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет в дальнейшем какие-то шаги в отношении Украины, с нашей стороны будут серьезные санкции.

Я ясно дал понять президенту Путину, что, если он предпримет в дальнейшем какие-то шаги в отношении Украины, с нашей стороны будут серьезные санкции.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом журналистам заявил президент США Джозеф Байден.

По словам Байдена, он предупредил во время разговора своего российского коллегу Владимира Путина, что этот шаг России может повлечь за собой санкции и усиление американского присутствия в Европе.

Байден также заявил, что Путин согласился на конференции в следующем месяце, чтобы помочь найти решение, и сказал, что он ожидает прогресса от этих переговоров.

Телефонный разговор между президентами США и России Джозефом Байденом и Владимиром Путиным состоялся минувшим днем.