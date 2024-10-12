О нас

Байден предупредил Иран, что США расценят покушение на Трампа как объявление войны

Байден предупредил Иран, что США расценят покушение на Трампа как объявление войны Президент США Джо Байден поручил Совету национальной безопасности предупредить Иран, что любые покушения на жизнь бывшего американского лидера Дональда Трампа будут расценены Вашингтоном как акт объявления войны/
Другие страны
12 октября 2024 г. 09:13
Байден предупредил Иран, что США расценят покушение на Трампа как объявление войны

Президент США Джо Байден поручил Совету национальной безопасности предупредить Иран, что любые покушения на жизнь бывшего американского лидера Дональда Трампа будут расценены Вашингтоном как акт объявления войны/

Как передает "Report", об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "The Washington Post".

"Если Иран нападет на любого из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями", - приводятся в публикации слова представителя Совета нацбезопасности Шона Сэветта.

Он подчеркнул, что Байден направил "все ресурсы" на защиту Трампа, спецслужбам поручено предоставлять информацию об угрозах экс-президенту США его службе безопасности.

The Washington Post также пишет, что предвыборный штаб Трампа обратился к Секретной службе за усилением мер безопасности 45-го американского президента.

По данным издания, опасения за жизнь Трампа появились у его советников, когда они ознакомились с брифингами администрации США, согласно которым Иран все еще планирует убить бывшего президента, чтобы отомстить за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi