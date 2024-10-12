Байден предупредил Иран, что США расценят покушение на Трампа как объявление войны

Президент США Джо Байден поручил Совету национальной безопасности предупредить Иран, что любые покушения на жизнь бывшего американского лидера Дональда Трампа будут расценены Вашингтоном как акт объявления войны/

Президент США Джо Байден поручил Совету национальной безопасности предупредить Иран, что любые покушения на жизнь бывшего американского лидера Дональда Трампа будут расценены Вашингтоном как акт объявления войны/

Как передает "Report", об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "The Washington Post".

"Если Иран нападет на любого из наших граждан, включая тех, кто продолжает служить Соединенным Штатам или тех, кто служил раньше, Иран столкнется с серьезными последствиями", - приводятся в публикации слова представителя Совета нацбезопасности Шона Сэветта.

Он подчеркнул, что Байден направил "все ресурсы" на защиту Трампа, спецслужбам поручено предоставлять информацию об угрозах экс-президенту США его службе безопасности.

The Washington Post также пишет, что предвыборный штаб Трампа обратился к Секретной службе за усилением мер безопасности 45-го американского президента.

По данным издания, опасения за жизнь Трампа появились у его советников, когда они ознакомились с брифингами администрации США, согласно которым Иран все еще планирует убить бывшего президента, чтобы отомстить за убийство командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году.