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Байден представил налоговую декларацию, отчитавшись о годовом доходе семьи в $619,9 тыс.

Байден представил налоговую декларацию, отчитавшись о годовом доходе семьи в $619,9 тыс. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в размере $619,9 тыс., из которых $146,6 тыс. было уплачено в качестве федеральных налогов в 2023 году.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 03:49
Байден представил налоговую декларацию, отчитавшись о годовом доходе семьи в $619,9 тыс.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в размере $619,9 тыс., из которых $146,6 тыс. было уплачено в качестве федеральных налогов в 2023 году.

Как передает Report, соответствующее заявление, а также сами документы распространила в понедельник пресс-служба Белого дома.

Как следует из документов, ставка подоходного налога составила 23,7%. Кроме того, $30,9 тыс. было уплачено в качестве налогов в штате Делавэр, где у президентской четы есть семейный дом. Джилл Байден также заплатила $3,5 тыс. в качестве налогов в штате Вирджиния. Помимо этого, президент и первая леди пожертвовали около $20,5 тыс. на благотворительность. Пожертвования были направлены 17 благотворительным организациям. В прошлом году Байден отчитался о годовом доходе семьи в размере $579,5 тыс.

Вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф также обнародовали свои налоговые документы. Их общий доход составил почти $450,3 тыс., из которых более $88,5 тыс. были уплачены в качестве подоходного налога. Ставка составила 19,7%. Они также заплатили $15,1 тыс. в виде налогов в штате Калифорния. Эмхофф дополнительно заплатил почти $11,6 тыс. в качестве налогов в столичном округе Колумбия. На благотворительность в 2023 году они отдали $23 тыс.

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