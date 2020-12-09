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Байден представил кандидата на пост главы Пентагона

Байден представил кандидата на пост главы Пентагона Претендентом на пост главы Пентагона после прихода новой администрации будет генерал Ллойд Остин.
Другие страны
9 декабря 2020 г. 23:19
Байден представил кандидата на пост главы Пентагона
Ллойд Остин

Претендентом на пост главы Пентагона после прихода новой администрации будет генерал Ллойд Остин.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду будущий президент США Джо Байден.

Остину 67 лет, он имеет ранг четырехзвездного генерала. В случае утверждения он станет первым афроамериканцем, который возглавит оборонное ведомство. Служил в Германии и многих точках США, работал в Объединенном комитете начальников штабов, командовал дивизией и к 2006 году дослужился до генерал-лейтенанта.

В 2010 году Остин стал командующим сил США в Ираке и отвечал за постепенный вывод войск из этой страны. В декабре 2011 года был назначен заместителем командующего штаба сухопутных сил, а в 2013-2016 годах руководил Центральным командованием ВС США. В этом качестве Остин играл ключевую роль в разработке стратегии США в борьбе с "Исламским государством".

После отставки в 2016 году занял пост в совете директоров крупнейшего производителя оружия Raytheon.

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