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Байден предостерег Россию от атаки на НАТО

Байден предостерег Россию от атаки на НАТО Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нападения на одну из стран НАТО. Он подчеркнул, что Альянс отреагирует на это, как одно целое.
Другие страны
26 марта 2022 г. 22:14
Байден предостерег Россию от атаки на НАТО

Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нападения на одну из стран НАТО. Он подчеркнул, что Альянс отреагирует на это, как одно целое.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал американский лидер в своем выступлении в Варшаве.

"Даже не думайте наступить войной хотя бы на одну страну НАТО. Мы все единое целое", - подчеркнул президент США.

Отметим, что устав НАТО предусматривает, что нападение на одну страну альянса - это нападение на все НАТО. Статья 5 этого устава предусматривает, что в войну должны вступать все страны НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Rusiyaya NATO-ya hücumla bağlı xəbərdarlıq edib: “Müharibə barədə düşünməyin”

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