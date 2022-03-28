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Байден предложил ввести "налог на миллиардеров"

Байден предложил ввести "налог на миллиардеров" Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом в проекте бюджета на 2023 год предложила ввести "налог на миллиардеров" по ставке не ниже 20%.
Другие страны
28 марта 2022 г. 20:19
Байден предложил ввести налог на миллиардеров

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом в проекте бюджета на 2023 год предложила ввести "налог на миллиардеров" по ставке не ниже 20%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в справочных материалах.

"Бюджет включает минимальный налог в 20% на мультимиллионеров и миллиардеров, которые пользуются неоправданно низкими налоговыми ставками", - говорится в документе.

Белый дом заверил, что новые правила налогообложения испытают на себе только 0,01% американских домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов. Более половины сборов власти рассчитывают получить с миллиардеров.

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