Байден предложил ввести "налог на миллиардеров"

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом в проекте бюджета на 2023 год предложила ввести "налог на миллиардеров" по ставке не ниже 20%.

Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом в проекте бюджета на 2023 год предложила ввести "налог на миллиардеров" по ставке не ниже 20%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в справочных материалах.

"Бюджет включает минимальный налог в 20% на мультимиллионеров и миллиардеров, которые пользуются неоправданно низкими налоговыми ставками", - говорится в документе.

Белый дом заверил, что новые правила налогообложения испытают на себе только 0,01% американских домохозяйств с доходами от 100 миллионов долларов. Более половины сборов власти рассчитывают получить с миллиардеров.