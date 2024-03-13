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Байден предложил Варшаве кредит на модернизацию армии в размере $2 млрд

Байден предложил Варшаве кредит на модернизацию армии в размере $2 млрд Президент США Джо Байден во вторник на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой и главой правительства Польши Дональдом Туском предложил Варшаве кредит на сумму $2 млрд, эти средства могут пойти на закупку вертолетов Apache.
Другие страны
13 марта 2024 г. 06:28
Байден предложил Варшаве кредит на модернизацию армии в размере $2 млрд

Президент США Джо Байден во вторник на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой и главой правительства Польши Дональдом Туском предложил Варшаве кредит на сумму $2 млрд, эти средства могут пойти на закупку вертолетов Apache.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы обсуждали поставку вертолетов Apache для польской армии. Нам была предложена поддержка - $2 млрд. Это исключительная поддержка, исключительный кредит для того, чтобы модернизировать нашу армию", - сказал журналистам после встречи Дуда.

Ранее во вторник о намерении Байдена предложить Варшаве кредит в размере $2 млрд на приобретение американского вооружения, в частности 96 вертолетов Apache, объявил Белый дом.

Кроме того, накануне госдеп США дал согласие на продажу Польше более 1,7 тыс. различных ракет на сумму $3,5 млрд.

Президент Польши Анджей Дуда глава правительства Дональд Туск в настоящее время находятся в Вашингтоне с визитом.

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