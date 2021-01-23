Байден предложил президенту Мексики план по сокращению потоков миграции

Президент США Джо Байден предложил мексиканскому лидеру Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору план по сокращению миграционных потоков путем устранения их основных причин.

Президент США Джо Байден предложил мексиканскому лидеру Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору план по сокращению миграционных потоков путем устранения их основных причин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Белого дома по итогам прошедшего телефонного разговора двух президентов.

В прошедшей в пятницу беседе Байден и Лопес Обрадор обсудили "сотрудничество по ряду двусторонних и региональных вопросов, в частности, по региональной миграции". "Президент (США) изложил свой план по сокращению (масштабов) миграции за счет устранения ее основных причин, расширения возможностей для переселения и законных альтернативных путей иммиграции, повышения уровня обработки на границе запросов о предоставлении убежища и отмены драконовской иммиграционной политики предыдущей администрации", - отмечается в заявлении.

Главы двух государств "договорились тесно сотрудничать в целях пресечения потоков нелегальной миграции в Мексику и Соединенные Штаты". "Они также признали важность координации в борьбе с COVID-19", - заключили в Белом доме.