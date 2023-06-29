О нас

Байден предложил обсудить сближение Токио и Сеула на саммите в Вашингтоне

Байден предложил обсудить сближение Токио и Сеула на саммите в Вашингтоне Президент США Джо Байден пригласил президента Республики Корея Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиду на саммит в Вашингтон, который состоится этим летом, чтобы обсудить сближение Сеула и Токио.
Другие страны
29 июня 2023 г. 09:28
Байден предложил обсудить сближение Токио и Сеула на саммите в Вашингтоне

Президент США Джо Байден пригласил президента Республики Корея Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиду на саммит в Вашингтон, который состоится этим летом, чтобы обсудить сближение Сеула и Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Одной из тем этой предстоящей встречи будет "закрепление прогресса" в двусторонних отношениях Сеула и Токио. Во время саммита мы отметим значительный прогресс, который произошел в отношениях Республики Корея и Японии, и посмотрим, какие меры можно принять, чтобы закрепить этот прогресс, посмотрим, в каких сферах возможно расширение трехстороннего сотрудничества", - сказал координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
27 июня 2023 г. 13:30
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
Число погибших из-за взрыва в жилом доме в Киеве возросло до трех человек
22 июня 2023 г. 14:40
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 
Самед Сеидов: Обсудили с канадской делегацией переговоры между Азербайджаном и Арменией 
22 июня 2023 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi