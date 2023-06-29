Байден предложил обсудить сближение Токио и Сеула на саммите в Вашингтоне

Президент США Джо Байден пригласил президента Республики Корея Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиду на саммит в Вашингтон, который состоится этим летом, чтобы обсудить сближение Сеула и Токио.

Президент США Джо Байден пригласил президента Республики Корея Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиду на саммит в Вашингтон, который состоится этим летом, чтобы обсудить сближение Сеула и Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Одной из тем этой предстоящей встречи будет "закрепление прогресса" в двусторонних отношениях Сеула и Токио. Во время саммита мы отметим значительный прогресс, который произошел в отношениях Республики Корея и Японии, и посмотрим, какие меры можно принять, чтобы закрепить этот прогресс, посмотрим, в каких сферах возможно расширение трехстороннего сотрудничества", - сказал координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.