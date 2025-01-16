Байден предложил лишить президентов иммунитета от наказания

Президент США Джо Байден заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления, совершённые в ходе исполнения полномочий.

Президент США Джо Байден заявил о необходимости внесения поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления, совершённые в ходе исполнения полномочий.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом американский лидер сказал в своем прощальном обращении к нации, которое транслировали все ведущие американские телеканалы.

"Мы должны внести изменения в Конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищён от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту", - заявил он.

Кроме того, он подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике. "Нам нужно избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний", – добавил глава государства.