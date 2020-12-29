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Байден пожаловался на препятствия при передаче ему власти

Байден пожаловался на препятствия при передаче ему власти Избранный президент США Джо Байден пожаловался на препятствия при передаче власти со стороны Пентагона
Другие страны
29 декабря 2020 г. 01:13
Байден пожаловался на препятствия при передаче ему власти
Джо Байден

Избранный президент США Джо Байден пожаловался на препятствия при передаче власти со стороны Пентагона.

Как передает Report, его слова приводит РИА Новости.

"В некоторых ведомствах нам шли навстречу, но в некоторых, наиболее очевидно это проявилось в министерстве обороны, со стороны политического руководства нам чинили препятствия", — заявил политик.

Байден добавил, что многие ведомства, которые имеют первостепенное значение для безопасности, "понесли серьезный урон" за время действующей администрации.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Действующий американский лидер Дональд Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

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