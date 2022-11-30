Байден поздравил сборную США с победой над командой Ирана

Президент США Джо Байден, узнав о победе сборной США над командой Ирана на чемпионате мира по футболу, вернулся на сцену, чтобы поздравить футболистов.

Президент США Джо Байден, узнав о победе сборной США над командой Ирана на чемпионате мира по футболу, вернулся на сцену, чтобы поздравить футболистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Байден сказал после выступления в штате Мичиган.

"США - один, Иран - ноль! Игра завершилась", - радостно сообщил Байден, который до этого выступил с речью по экономической тематике.

"США! США! Это важнейший матч, друзья", - сказал он. "Они (американские футболисты и их тренер – ред.) это сделали, да хранит их Бог! В общем, просто подумал, что вам будет интересно", - добавил президент под радостные возгласы собравшихся.