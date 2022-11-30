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Байден поздравил сборную США с победой над командой Ирана

Байден поздравил сборную США с победой над командой Ирана Президент США Джо Байден, узнав о победе сборной США над командой Ирана на чемпионате мира по футболу, вернулся на сцену, чтобы поздравить футболистов.
Другие страны
30 ноября 2022 г. 02:52
Байден поздравил сборную США с победой над командой Ирана

Президент США Джо Байден, узнав о победе сборной США над командой Ирана на чемпионате мира по футболу, вернулся на сцену, чтобы поздравить футболистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Байден сказал после выступления в штате Мичиган.

"США - один, Иран - ноль! Игра завершилась", - радостно сообщил Байден, который до этого выступил с речью по экономической тематике.

"США! США! Это важнейший матч, друзья", - сказал он. "Они (американские футболисты и их тренер – ред.) это сделали, да хранит их Бог! В общем, просто подумал, что вам будет интересно", - добавил президент под радостные возгласы собравшихся.

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Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ-ın futbol üzrə millisini İran üzərində qələbə münasibətilə təbrik edib

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