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Байден поздравил премьера Греции Мицотакиса с переизбранием на второй срок

Байден поздравил премьера Греции Мицотакиса с переизбранием на второй срок Президент США Джо Байден поздравил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с переизбранием на второй срок.
Другие страны
26 июня 2023 г. 08:21
Байден поздравил премьера Греции Мицотакиса с переизбранием на второй срок

Президент США Джо Байден поздравил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с переизбранием на второй срок.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Белого дома.

"От имени народа Соединенных Штатов я направляю наши поздравления премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису в связи с его переизбранием", - говорится в документе.

Байден отметил, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с Мицотакисом.

"Вместе как союзники, партнеры и друзья Греция и Соединенные Штаты отстаивали демократию. Мы продолжим работать с правительством и народом Греции, а также с нашей энергичной греко-американской общиной в Соединенных Штатах, чтобы продолжить это наследие", - добавил американский лидер.

По последним данным, Мицотакис и его партия "Новая демократия" на выборах, прошедших в воскресенье, после подсчета почти 96% голосов набрали более 40%. Основной соперник - "Коалиция радикальных левых" экс-премьера Алексиса Ципраса, по предварительным результатам, значительно отстала, набрав более 17% голосов.

Два месяца назад в Греции уже прошли выборы. Тогда партия Мицотакиса уверенно победила, но не получила достаточно мест в парламенте для формирования правительства. Теперь же в Греции вступил в силу новый закон о выборах, согласно которому победившая партия получает бонусные места в парламенте.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Mitsotakisi yenidən Yunanıstanın baş naziri seçilməsi münasibətilə təbrik edib

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