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Байден поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах

Байден поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах Президент США Джо Байден поздравил кандидата от Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на завершившихся в воскресенье выборах главы бразильского государства, отметив, что голосование было свободным и честным.
Другие страны
31 октября 2022 г. 04:07
Байден поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах
Джозеф Байден

Президент США Джо Байден поздравил кандидата от Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на завершившихся в воскресенье выборах главы бразильского государства, отметив, что голосование было свободным и честным.

Как передает Report, заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

"Я поздравляю Луиса Инасиу Лулу да Силву с избранием в качестве следующего президента Бразилии по итогам свободных, честных и заслуживающих доверия выборов, - говорится в документе. - С нетерпением жду того, чтобы работать совместно над продолжением сотрудничества между двумя нашими странами в предстоящие месяцы и годы".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Braziliyada prezident seçkilərində qalib gəlmiş Lula da Silvanı təbrik edib

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