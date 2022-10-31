Байден поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах

Президент США Джо Байден поздравил кандидата от Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на завершившихся в воскресенье выборах главы бразильского государства, отметив, что голосование было свободным и честным.

Президент США Джо Байден поздравил кандидата от Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на завершившихся в воскресенье выборах главы бразильского государства, отметив, что голосование было свободным и честным.

Как передает Report, заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

"Я поздравляю Луиса Инасиу Лулу да Силву с избранием в качестве следующего президента Бразилии по итогам свободных, честных и заслуживающих доверия выборов, - говорится в документе. - С нетерпением жду того, чтобы работать совместно над продолжением сотрудничества между двумя нашими странами в предстоящие месяцы и годы".