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Байден поздравил Нетаньяху с ликвидацией главы ХАМАС

Байден поздравил Нетаньяху с ликвидацией главы ХАМАС Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с борта своего самолета и поздравил его с ликвидацией главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара.
Другие страны
18 октября 2024 г. 00:52
Байден поздравил Нетаньяху с ликвидацией главы ХАМАС

Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с борта своего самолета и поздравил его с ликвидацией главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Президент США похвалил Армию обороны Израиля за превосходную операцию", - говорится в заявлении.

Нетаньяху и Байден "согласились, что представляется возможность ускорить освобождение заложников", удерживаемых радикалами в секторе Газа, и договорились "работать вместе для достижения этой цели", добавили в ведомстве премьера.

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