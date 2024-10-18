Байден поздравил Нетаньяху с ликвидацией главы ХАМАС

Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с борта своего самолета и поздравил его с ликвидацией главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара.

Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с борта своего самолета и поздравил его с ликвидацией главы политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Президент США похвалил Армию обороны Израиля за превосходную операцию", - говорится в заявлении.

Нетаньяху и Байден "согласились, что представляется возможность ускорить освобождение заложников", удерживаемых радикалами в секторе Газа, и договорились "работать вместе для достижения этой цели", добавили в ведомстве премьера.