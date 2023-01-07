Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что американский народ ожидает, что их лидеры будут управлять так, чтобы потребности сограждан были превыше всего остального. Он также подчеркнул о настрое на совместную работу.

Палата представителей Соединенных Штатов смогла выбрать нового председателя только с 15-го раза. Им стал республиканец Маккарти, который набрал 216 голосов. Его соперник от демократов сумел заручиться поддержкой только 211 политиков.