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Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей

Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей.
Другие страны
7 января 2023 г. 11:43
Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что американский народ ожидает, что их лидеры будут управлять так, чтобы потребности сограждан были превыше всего остального. Он также подчеркнул о настрое на совместную работу.

Палата представителей Соединенных Штатов смогла выбрать нового председателя только с 15-го раза. Им стал республиканец Маккарти, который набрал 216 голосов. Его соперник от демократов сумел заручиться поддержкой только 211 политиков.

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Версия на английском языке Biden congratulates Kevin McCarthy on winning House speakership
Версия на азербайджанском языке Bayden Nümayəndələr Palatasının sədri seçilməsi münasibətilə Makkartini təbrik edib

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