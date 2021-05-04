Байден повысил лимит на прием беженцев в США

Президент США Джо Байден увеличил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году (начался с 1 октября) до 62,5 тыс. человек.

Президент США Джо Байден увеличил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году (начался с 1 октября) до 62,5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из заявления главы государства, распространенного пресс-службой Белого дома.

"Это вычеркивает установленную предыдущей администрацией исторически низкую квоту в 15 тыс. человек, которая не отражает ценности Америки как страны, которая приветствует и поддерживает беженцев. Новый лимит приема беженцев также будет способствовать уже предпринимаемым усилиям по расширению возможностей США в вопросе приема беженцев, чтобы мы могли достичь цели принять 125 тыс. беженцев в следующем финансовом году", - говорится в документе.

Квота в 15 тыс. человек на текущий финансовый год была установлена в конце октября предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Этот показатель является минимальным с 1980 года. В 2020 финансовом году лимит составлял 18 тыс. человек, и тогда он был сокращен почти вдвое по сравнению с 2019 годом, когда достигал 30 тыс.