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Байден потрясен покушением на Салмана Рушди

Байден потрясен покушением на Салмана Рушди Президент США Джозеф Байден заявил, что он и его супруга Джилл Байден потрясены нападением, которое было совершено в Нью-Йорке на британского писателя Салмана Рушди.
Другие страны
14 августа 2022 г. 01:23
Байден потрясен покушением на Салмана Рушди

Президент США Джозеф Байден заявил, что он и его супруга Джилл Байден потрясены нападением, которое было совершено в Нью-Йорке на британского писателя Салмана Рушди.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Джилл и я потрясены и опечалены новостью о жестоком нападении на Салмана Рушди. Мы вместе со всеми американцами и людьми по всему миру молимся за его здоровье и восстановление", - говорится в письменном заявлении американского лидера.

Байден поблагодарил сотрудников служб быстрого реагирования и всех, кто оказал помощь Рушди и помог задержать нападавшего.

В пятницу утром неизвестный мужчина набросился на Рушди с ножом, когда он готовился выступить с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. Писателю оказывают медицинскую помощь. В субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление агента писателя Эндрю Уайли отметило, что Рушди подключен к аппарату ИВЛ.

Нападавший - 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар - был задержан на месте преступления и заключен под стражу без права выхода под залог.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Salman Rüşdiyə sui-qəsd cəhdindən sarsılıb

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