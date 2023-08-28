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Байден посетит Вьетнам 10 сентября

Байден посетит Вьетнам 10 сентября Президент США Джо Байден 10 сентября посетит Ханой и проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
Другие страны
28 августа 2023 г. 20:58
Байден посетит Вьетнам 10 сентября

Президент США Джо Байден 10 сентября посетит Ханой и проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Байден посетит Ханой, Вьетнам, 10 сентября 2023 года. В Ханое президент Байден встретится с Нгуен Фу Чонгом и другими ключевыми лидерами, чтобы обсудить пути дальнейшего углубления американо-вьетнамского сотрудничества. Лидеры рассмотрят возможности содействия росту вьетнамской экономики, ориентированной на технологии и инновации, расширения связей между людьми посредством образовательных обменов и программ развития кадровых ресурсов, борьбы с изменением климата, а также укрепления мира, процветания и стабильности в регионе", - отметила пресс-секретарь.

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