Байден посетит саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден примет участие в саммите Североатлантического альянса. Он состоится 11 и 12 июля в литовской столице Вильнюсе.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден примет участие в саммите Североатлантического альянса. Он состоится 11 и 12 июля в литовской столице Вильнюсе.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома, перед этим 9 и 10 июля Байден посетит Лондон, где встретится с королем Чарльзом III и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком для дальнейшего укрепления тесных отношений между странами.

"Затем президент отправится в Вильнюс, Литва, 11-12 июля для участия в 74-м саммите НАТО", - говорится в сообщении.

После этого 13 июля президент США посетит Хельсинки для участия в американо-нордическом саммите лидеров.