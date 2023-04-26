Байден посетит саммит G7 в Японии и встречу "четверки" в Австралии

Президент США Джо Байден посетит саммит Большой семерки (G7) в Японии 19-21 мая и встречу лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) в Сиднее 24 мая.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Согласно сообщению официальной резиденции американского лидера, в ходе встречи глав стран G7 в японском городе Хиросима Байден планирует обсудить поддержку Группой семи Украины и реагирование на продовольственный и климатический кризисы.
Белый дом уточняет, что в Сиднее президент США обсудит углубление сотрудничества в экономической сфере.