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Байден посетит саммит G7 в Японии и встречу "четверки" в Австралии

Байден посетит саммит G7 в Японии и встречу "четверки" в Австралии Президент США Джо Байден посетит саммит Большой семерки (G7) в Японии 19-21 мая и встречу лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) в Сиднее 24 мая.
Другие страны
26 апреля 2023 г. 06:51
Байден посетит саммит G7 в Японии и встречу четверки в Австралии

Президент США Джо Байден посетит саммит Большой семерки (G7) в Японии 19-21 мая и встречу лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) в Сиднее 24 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Согласно сообщению официальной резиденции американского лидера, в ходе встречи глав стран G7 в японском городе Хиросима Байден планирует обсудить поддержку Группой семи Украины и реагирование на продовольственный и климатический кризисы.

Белый дом уточняет, что в Сиднее президент США обсудит углубление сотрудничества в экономической сфере.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Yaponiyada G7 sammitində və Avstraliyada dördlük toplantısında iştirak edəcək

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