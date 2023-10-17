Байден посетит с визитом Израиль

Президент США Джо Байден 18 октября посетит Израиль.

Президент США Джо Байден 18 октября посетит Израиль.

Как передает Report , об этом сообщил в соцсети Х (ранее Twitter) госсекретарь Энтони Блинкен.

"Он приезжает сюда (Блинкен находится в Израиле - ред.) в критический для Израиля, региона и всего мира момент", - написал госсекретарь.

Агентство Reuters отмечает, что он также заявил журналистам о разработанном США и Израилем плане по доступу гумпомощи в Сектор Газа.

"Мы приветствуем приверженность правительства Израиля работе над этим планом. Президент в полной мере ожидает дальнейшего обсуждения этого вопроса, когда он будет здесь в среду", - сказал Блинкен.