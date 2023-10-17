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Байден посетит с визитом Израиль

Байден посетит с визитом Израиль Президент США Джо Байден 18 октября посетит Израиль.
Другие страны
17 октября 2023 г. 04:42
Байден посетит с визитом Израиль

Президент США Джо Байден 18 октября посетит Израиль.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х (ранее Twitter) госсекретарь Энтони Блинкен.

"Он приезжает сюда (Блинкен находится в Израиле - ред.) в критический для Израиля, региона и всего мира момент", - написал госсекретарь.

Агентство Reuters отмечает, что он также заявил журналистам о разработанном США и Израилем плане по доступу гумпомощи в Сектор Газа.

"Мы приветствуем приверженность правительства Израиля работе над этим планом. Президент в полной мере ожидает дальнейшего обсуждения этого вопроса, когда он будет здесь в среду", - сказал Блинкен.

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