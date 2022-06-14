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Байден посетит Израиль и Саудовскую Аравию

Байден посетит Израиль и Саудовскую Аравию Президент США Джо Байден с 13 по 16 июля в рамках ближневосточного турне посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.
Другие страны
14 июня 2022 г. 17:06
Байден посетит Израиль и Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден с 13 по 16 июля в рамках ближневосточного турне посетит Израиль и Саудовскую Аравию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил журналистам на специальном брифинге, посвященном предстоящей поездке.

"Президент посетит ближневосточный регион с 13 по 16 июля, сделав остановки в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в Саудовской Аравии", - сказал он. По словам чиновника, Байден планирует встретиться с примерно "десятком коллег" из стран, расположенных в регионе и за его пределами.

Как в свою очередь отметила в письменном заявлении пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в рамках поездки американский лидер намерен "продвигать интересы США в сфере безопасности, экономики и дипломатии".

Напомним, что Байден должен был совершить свой визит еще в конце июня, но он был отложен.

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