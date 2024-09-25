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Байден посетит Германию

Байден посетит Германию Президент США Джо Байден 10-15 октября отправится в Германию и Анголу, проведет встречи с руководством стран.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 04:29
Байден посетит Германию

Президент США Джо Байден 10-15 октября отправится в Германию и Анголу, проведет встречи с руководством стран.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Джо Байден посетит Германию и Анголу с 10 по 15 октября", - говорится в ее письменном заявлении.

Жан-Пьер уточнила, что в ФРГ Байден встретится с представителями властей, чтобы "еще больше укрепить связи между Соединенными Штатами и Германией" и "скоординировать действия по общим приоритетам". Президент США также отметит поддержку Берлином Украины, а также "вклад в обеспечение безопасности США, Германии и всего альянса НАТО".

В Анголе Байден пробудет с 13 по 15 октября, проведет встречу с президентом Жоау Лоуренсу, с которым обсудит углубление сотрудничества в сфере общих интересов и экономическое партнерство.

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