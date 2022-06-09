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Байден посетит Германию и Испанию

Байден посетит Германию и Испанию Президент США Джозеф Байден отправится 25 июня в Германию для участия в саммите Группы семи (G7) в замке Эльмау в Баварии, а 28 июня - в Испанию для участия в саммите НАТО в Мадриде.
Другие страны
9 июня 2022 г. 06:55
Байден посетит Германию и Испанию

Президент США Джозеф Байден отправится 25 июня в Германию для участия в саммите Группы семи (G7) в замке Эльмау в Баварии, а 28 июня - в Испанию для участия в саммите НАТО в Мадриде.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Байден отправится в замок Эльмау на юге Германии 25 июня для участия в саммите G7", - сообщила она. "Президент и лидеры G7 обсудят целый ряд наиболее насущных глобальных вопросов, в том числе решительную поддержку демократической, суверенной и процветающей Украины, экономическую устойчивость и устойчивость демократий, борьбу с климатическим кризисом, создание инфраструктуры, стимулирующей развитие, глобальную безопасность в области здравоохранения, а также продовольственный и энергетический кризис", вызванный ситуацией вокруг Украины, заявила Жан-Пьер.

"28 июня президент отправится в Мадрид, Испанию, для участия в саммите НАТО 2022", - говорится в документе. "Лидеры стран-союзниц одобрят новую стратегическую концепцию, которая будет ориентиром для трансформации НАТО в ближайшее десятилетие", - подчеркнула Жан-Пьер.

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